taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.400
USD
3,5597
EURO
4,0023
ALTIN
144,19
PETR
53,7500

Pet shop'larda kedi ve köpek satışına yasak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın tekrar Meclis gündemine sunacağı tasarıyla pet shop'larda kedi ve köpek satışına yasak geliyor.

23.05.2017 - 08:53
  1. Haberler
  2. Yaşam

1

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, “Kedi Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik” taslağı hazırladı. Buna göre, evde bakılan kedi ve köpeğe pasaport verilecek ve çip takılacak.

MİKROÇİPLERLE TAKİP EDİLECEK

Bu hayvanlar 15 gün içerisinde veri tabanına kaydedilecek. Mikroçiplerin seri numaraları, hayvan sahiplerinin ad ve soyadları ile adresleri yer alacak. Evde bakımını yaptığı kedi ve köpeği sokağa atarak kaderine terk edenlere para cezası uygulanacak.

EV HAYVANLARININ SAHİP DEĞİŞİKLİĞİNDE BELGE DÜZENLENECEK

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre taslağa göre ev hayvanlarının sahip değişikliğinde bir belge düzenlenecek. Belgede, hayvanın adı, mikroçip numarası, doğum tarihi, cinsiyeti, ırkı, türü, rengi, annesinin adı yer alacak. Söz konusu belgenin altına hayvanın eski ve yeni sahibi imza atacak. Ev hayvanını devralan kişi bu belge ile il müdürlüklerine başvuru yapacak.

SADECE BALIK VE KUŞ SATILACAK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, daha önce TBMM Çevre Komisyonu’ndan geçen ancak kadük olan ‘Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı yeniden TBMM gündemine getirmeye hazırlanıyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, pet shop’ta balık ve bazı kuş türleri dışında hayvan bulundurulması yasaklanıyor. Kedi, köpek gibi hayvanlar ısı ve ışık dengesi olan üretim yerlerinde kalacak. Bu hayvanları almak isteyen kişiler, pet shop’lardaki kataloglardan seçim yapacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manchester Arena'da patlama

Manchester Arena'da patlama

248
Flynn Rusya belgelerini ABD Kongresine vermeyecek

Flynn Rusya belgelerini ABD Kongresine vermeyecek

1
Manchester polisinden patlama açıklaması

Manchester polisinden patlama açıklaması

24
Manchester Arena'da patlama sonrası ilk görüntüler

Manchester Arena'da patlama sonrası ilk görüntüler

21
Deniz Seki tahliyesini erteledi

Deniz Seki tahliyesini erteledi

2
HDP'liler vatandaşa yeni ev yapılmasını istemiyor

HDP'liler vatandaşa yeni ev yapılmasını istemiyor

2
Manchester'daki patlama anı

Manchester'daki patlama anı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM