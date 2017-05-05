Petrol fiyatı son 5 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent tipi hampetrolün varil fiyatı 46.64 dolara inerek beş ayın en düşük düzeyine geriledi.

47-48 DOLAR BANDINDA

Brent petrolün varil fiyatı daha sonra 47 - 48 dolar aralığında hareket etmeye başladı. Küresel piyasalarda 43.76 dolara kadar inen ABD tipi hafif petrolün fiyatı da daha sonra 44 - 45 dolar aralığına döndü.

RUS EKONOMİSİ ZARAR EDECEK

Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün Rusya ekonomisini büyük ölçüde olumsuz etki etmesi bekleniyor. Daha önce yaşanan büyük düşüşte Rus ekonomisi milyarlarca dolar zarar etmişti.