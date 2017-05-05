taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.039
USD
3,5730
EURO
3,9222
ALTIN
141,62
PETR
47,5000

Petrol fiyatı son 5 ayın en düşük seviyesinde

ABD ve Çin ekonomilerindeki yavaşlamanın küresel piyasalara etki edeceği endişesiyle petrol fiyatları son 5 ayın en düşük seviyesini gördü.

05.05.2017 - 09:29
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Petrol fiyatı son 5 ayın en düşük seviyesinde

Petrol fiyatı son 5 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent tipi hampetrolün varil fiyatı 46.64 dolara inerek beş ayın en düşük düzeyine geriledi.

47-48 DOLAR BANDINDA

Brent petrolün varil fiyatı daha sonra 47 - 48 dolar aralığında hareket etmeye başladı. Küresel piyasalarda 43.76 dolara kadar inen ABD tipi hafif petrolün fiyatı da daha sonra 44 - 45 dolar aralığına döndü.

RUS EKONOMİSİ ZARAR EDECEK

Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün Rusya ekonomisini büyük ölçüde olumsuz etki etmesi bekleniyor. Daha önce yaşanan  büyük düşüşte Rus ekonomisi milyarlarca dolar zarar etmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya mas güreşi yaptı

Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya mas güreşi yaptı

90
Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye gerekçesi

Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye gerekçesi

397
Murat Boz ve Eser Yenenler fena yakalandı

Murat Boz ve Eser Yenenler fena yakalandı

13
Drift yapan otomobil takla attı

Drift yapan otomobil takla attı

7
Stres atmak isteyenlere eşya kırma dükkanı

Stres atmak isteyenlere eşya kırma dükkanı

19
ABD savaş uçağından Rus bombardıman uçaklarına engelleme

ABD savaş uçağından Rus bombardıman uçaklarına engelleme

7
Ortaokul öğrencisi, liseli genci tüfekle vurarak öldürdü

Ortaokul öğrencisi, liseli genci tüfekle vurarak öldürdü

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM