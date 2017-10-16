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Petrol fiyatları gerginlikler nedeniyle arttı

Petrol fiyatları Irak'taki çatışmalar ve İran ile ABD arasında gerilen ilişkiler nedeniyle Brent petrolünün fiyatı 57.8 dolara yükseldi.

16.10.2017 - 09:42
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Petrol fiyatları gerginlikler nedeniyle arttı

Petrol fiyatları Irak'taki çatışmalar ve İran ile ABD arasında gerilen ilişkiler nedeniyle Brent petrolünün fiyatı yüzde 1.0'den çok artışla 57.8 dolara yükseldi.

YENİ YAPTIRIMLAR

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü İran'ın 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmaya uyduğuna ilişkin onay vermeyince, bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulanabileceği risklerini artırdı.

Petrol piyasalarında fiyatlar, İran'a yeni yaptırımlarla petrol arzının azalacağına ilişkin endişelerle arttı.

KERKÜK

Irak hükümeti, orduya bağlı birliklerin petrol sahaları dahil olmak üzere Kerkük'te böyük bir bölgeyi kontrol altına aldığını açıklarken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bunun doğru olmadığını savundu.

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