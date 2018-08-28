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Piknikçiler Aydos Ormanı'nı çöplüğe çevirdi

İstanbul Kartal'daki Aydos Ormanı 9 günlük bayram tatilinde piknikçiler tarafından çöplüğe döndü.

İHA | 28.08.2018 - 21:19..
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9 günlük bayram tatilinde piknik alanlarına akın eden vatandaşların çöplerini alanlara bırakması büyük tepkiye neden oldu.

MOLOZ DA DÖKÜLDÜ

Çöp yığınlarının oluştuğu yerlerin başında ise Kartal'daki Aydos Ormanı oldu. Tatili fırsat bilerek ormana gelen piknikçiler sorumsuzca çöplerin ormana attı. Piknikçilerin arkalarında bıraktığı çöp ve kaçak dökülen moloz yığınları bölgede kirliliğe yol açtı.

Atılan çöpler tüm bölgeyi kaplarken Aydos Ormanı adeta çöplüğe döndü. Ormanlık alanda yaşanan bu çevre katliamı ise havadan görüntülendi.

Çöplüğe dönen Aydos Ormanı havadan görüntülendi VİDEO

Piknikçiler Aydos Ormanı'nı çöplüğe çevirdi

Piknikçiler Aydos Ormanı'nı çöplüğe çevirdi

Piknikçiler Aydos Ormanı'nı çöplüğe çevirdi

Piknikçiler Aydos Ormanı'nı çöplüğe çevirdi

Piknikçiler Aydos Ormanı'nı çöplüğe çevirdi

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