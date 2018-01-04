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Pilotlar uçuş esnasında kavga etti

Londra'dan Mumbai kentine uçan Jet Airways uçağında kokpitte kavga eden iki pilot hakkında soruşturma açıldı.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 10:14..
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Jet Airways, yılbaşı günü gerçekleşen uçuşta, iki pilot arasında bir "yanlış anlaşılma" yaşandığını doğruladı. 324 yolcu taşıyan uçak, güvenli bir şekilde Mumbai kentine inmişti.

KADIN PİLOTA TOKAT ATTI

Kavga, erkek pilotun kadın pilota tokat atmasıyla başladı. Bunun üzerine kokpiti terk eden kadın pilot, bir süre sonra geri döndü.

BBC'ye konuşan bir Jet Airways sözcüsü olayı doğrularken, yaşananların detayları hakkında bilgi vermedi. Sözcü, Jet Airways'in güvenliği tehlikeye atacak olaylara karşı sıfır toleransı olduğunu belirtti.

Pilotlar uçuş esnasında kavga etti

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