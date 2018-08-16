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Pınar Altuğ yine sinirlendi

Eşinden 11 yıl önce bugün evlilik teklifi aldığını sevenleriyle paylaşan Pınar Altuğ, gelen kötü yorumlara isyan etti.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 12:14..
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Oyuncu Pınar Altuğ 12 Nisan 2008 tarihinde kendi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile evlenmişti. Ünlü oyuncu eşi Yağmur Atacan'ın 11 yıl önce bugün evlilik teklifinde bulunduğunu sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu: "Hani bana 11 sene önce bugün 'Benimle evlenir misin?' demiştin ya, evet, her zaman evet, sonsuza kadar evet! Seni çok seviyorum."

Pınar Altuğ yine sinirlendi

"YAĞMUR PARANI YİYOR"

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa yapılan kötü yorumlar Pınar Altuğ’u isyan ettirdi. Bir takipçisi Altuğ’un paylaşımının altına; "Ne güzel işte paranı yiyor..." yazdı. Kötü yoruma sinirlenen ünlü oyuncu takipçisine şu cevabı verdi: "Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş"

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