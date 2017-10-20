Pink'ten Eminem'e aşk mektubu

ABD'li pop yıldızı Pink, katıldığı bir programda son albümü Beatiful Trauma için Eminem'le nasıl irtibata geçtiğini anlattı.

"ÇOK FAZLA ŞARAP İÇTİM"

Albümünün 'Revenge' isimli rap şarkısını yazdığı sırada çok fazla şarap içtiğini söyleyen Pink, 'Daha fazla şarap içmenin iyi olacağını düşündüm. Ona (Eminem'e) mail attım. İşte sıvı cesaret dedikleri bu!' dedi.

"RİHANNA BENDEN DAHA ATEŞLİ AMA.."

Pink attığı mailde, 'Seni sevdiğimi biliyorsun. Rihanna gibi farklı insanlarla yaptığın işleri çok beğeniyorum.O benden ateşli ama ben daha eğlenceliyim. Rap Grammy'si alacağım ve senin de benimle olmanı istiyorum.'

EMİNEM'DEN TEK KELİMELİK CEVAP

Eminem'den aldığı cevap oldukça şaşırtıcıydı. Çok uzun bir mail yazdığını söyleyen Pink: 'Bana geri dönüş yaptı ve tek söylediği 'Tamam' yazdı."

Eminem o sırada Rio de Janeiro'da turda olduğu için maile 4 gün sonra cevap vermiş.

"YİNE TAMAM DEDİ"

Pink Eminem'e tekrar mail attığını belirterek; 'Bu duyduğum en güzel şey. Seni yakalayıp suratını çamura sürmek istiyorum' dedi. Eminem'in ise cevabı yine 'Tamam' oldu.