Piyango kazananlar sağcı oluyor

İngiltere'de şans oyunlarından ikramiye kazanan 25 bin kişiyle yapılan araştırmada; piyango kazananların politik tercihi de değişiyor.

SAĞCI OLUYORLAR

Araştırmaya göre 500 bin sterlin ikramiye kazananların 0,13'ünde sağa, sağ partilere kayma görüldüğü tespit edildi.

"SAĞ DA EŞİTSİZLİK VARDIR"

Psikiyatrist Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu bu konuyla ilgili; "Sağ eşitsizlikten yanadır. Geliri eşit olarak paylaşmaktan yana değildir. Ekonomik durumda para eşit dağılmaz. Sol da parayı eşit dağıtmak gibi idealler vardır. Sol kesiminden para kazanan kişiler eğilimlerini sağa doğru kaydırıyorlar. Piyangodan para kazanan bir kişi "çılgınca eğleneceğim" demez, "hastane, okul yaptıracağım" der. O para kişinin eline geçince ise kendi hayallerine bakıyor." değerlendirmede bulundu.

Piyango kazanan sağcı mı oluyor? VİDEO