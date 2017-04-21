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Piyasalarda son durum

Dolar ve Euro güne düşüşle, Borsa yükselişle başladı.

21.04.2017 - 09:35
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Piyasalarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6360, avro 3,8980 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 3,6340 liradan alınan dolar 3,6360 liradan satılıyor. 3,8960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8980 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6450 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9290 lira olmuştu.

Borsa ise güne yükselişle başladı.

Piyasalarda son durum

"TÜRKİYE YÜZDE 5-6 BÜYÜME TRENDİNE DÖNECEK"

Bu arada ABD'nin başkenti Washington'da Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Toplantıları çerçevesinde düzenlenen "Ülkeleri Risksizleştirme: Büyüme İçin Reformlar" başlıklı panelde konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bizim için yüzde 3 büyümenin vasat olduğunu düşünüyorum. Yüzde 5-6 civarında büyüme trendine geri döneceğiz, bunu yapabileceğimize inanıyoruz" dedi.

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