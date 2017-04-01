PKK Irak sınırında 50 tünel kazdı iddiası

Zaho Emniyet Müdürü Şıvan Sındi yaptığı açıklamada, Türkiye sınırına yakın Zaho ilçesinde PKK'ya ait çok sayıda sığınak şeklinde tünellerin bulunduğunu belirtti.

PATLAYICI MADDE DEPOLARI

Sındi, "PKK, Türkiye ve Kürdistan Bölgesi sınırı üzerindeki bölgelerde yaklaşık 50 tünel kazmış. PKK'nın tünelleri daha çok sığınak şeklinde olup patlayıcı madde deposu olarak kullanıyor." ifadelerini kullandı.



Zaho'ya bağlı dağlık bölgede yer alan Kesrok ve Mergeşiş köyü arasındaki yol üzerinde büyük bir patlamanın meydana geldiğini söyleyen Sındi, "Patlama, PKK üyeleri tarafından gerçekleştirildi." dedi. Patlamanın meydana geldiği yerde daha önce bir tünelin ortaya çıktığına işaret eden Sındi, "PKK daha önce bu bölgede bir tünele çok sayıda patlayıcı madde yerleştirmişti." bilgisini verdi.

PKK'NIN SİVİLLERE BASKISI ARTIYOR

PKK'nın özellikle köylüler üzerindeki baskısının her geçen gün arttığını dile getiren Sındi, ortaya çıkan sığınak şeklinde tünellerin sivilleri tedirgin etmeye başladığını kaydetti. Sındi, söz konusu patlamanın meydana geldiği bölgede yolun onarılması için çalışmaların başlatıldığını ve incelemelerin devam ettiğini aktardı.