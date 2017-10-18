PKK'lı teröristler peşmergeyi suçladı

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, KKTC'ye gitmek için geldiği havalimanında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Demet Şener, 11 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay’la ilgili sert açıklamalarına devam ediyor.

1 Fransız basını Cenk Tosun'a övgü yağdırdı Fransız basınından France Football, Monaco-Beşiktaş maçının ardından Cenk Tosun'dan övgüyle söz etti.

2 Beşiktaş grupta liderliğini sürdürdü Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaşan temsilcimiz Beşiktaş, en yakın rakibine 5 puan fark attı. İşte grupta son puan durumu..

3 Şenol Güneş: Gol yedikten sonra oyundan kopmadık Monaco galibiyetinin ardından basın karşısına geçen Şenol Güneş, "Grupta şansımız arttı" dedi.

4 Özgür Özel'den Deniz Baykal iddialarına yalanlama Sosyal medyada Deniz Baykal'ın vefat ettiğine ilişkin haberlere CHP'li vekil Özgür Özel'den yalanlama geldi.

5 Washington'da Trump-Çipras buluşması Trump ile görüşmek için ABD'ye giden Çipras, ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

6 ÖSYM Başkanı Özer: 15 dakika kuralını uygulamayacağız ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, bu yıl değişen üniversite giriş sistemi ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.