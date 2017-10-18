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PKK'lı teröristler peşmergeyi suçladı

Irak ordusunun harekete geçmesiyle silahlarını bırakıp Kerkük'ten kaçan PKK teröristler ve peşmergeler arasında hainlik kavgası başladı.

18.10.2017 - 07:28
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PKK'lı teröristler peşmergeyi suçladı

Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin talimatıyla harekete geçen Irak Ordusu, 16 Ekim'de Kerkük operasyonu için düğmeye bastı.

Irak Ordusu'nun Kerkük'e girmesiyle birlikte, kentteki peşmergeler ve PKK'lı teröristler çatışmalara giremeden silahlarını bırakıp kaçtı.

BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER

Kerkük'ün Bağdat yönetiminin eline geçmesinden sonra PKK'lı teröristler peşmergeleri suçlayıcı bir açıklama yaptı.

PKK'lı teröristler peşmergeyi suçladı

ÖNCE KİM KAÇTI

Örgütün medyasına yansıyan haberlerde, peşmergenin habersiz bir şekilde Kerkük'ü terk ettiği ifade edildi.

PKK ELİNE SİLAH BİLE ALAMADI

Savunma hattının bu yüzden kırıldığının belirtildiği habere peşmerge tarafından da sert tepki geldi. Peşmergeni bazı komutanları, PKK'lıların silah almayı bile kabul etmediğini savundu.

Peşmerge komutanları Irak ordusuna karşı koyamayacakları için bölgeden çekildiklerini açıklamıştı.

PKK'lı teröristler peşmergeyi suçladı

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