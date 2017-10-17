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PKK'lı teröristler Sincar'dan kaçtı

Irak'ın, PKK'nın ikinci merkezi olarak gösterilen Sincar'da kontrolü sağlamasından sonra teröristler silahları bırakıp kayıplara karıştı.

17.10.2017 - 13:48
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PKK'lı teröristler Sincar'dan kaçtı

Amerika'dan DEAŞ ile mücadele bahanesiyle aldığı silah ve mühimmat desteğiyle Türkiye'ye karşı kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK, Kandil'den sonra Sincar'da da yuvalanarak bölgeyi merkez haline getirmeyi amaçladı.

TSK SİNCAR'I VURDU

Teröristlerin bu girişiminden sonra harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Sincar'a düzenlediği operasyonla PKK hedeflerini yerle bir etti.

SES AMERİKA'DAN GELDİ

Örgüte vurulan bu darbeden sonra bölgeye giden Amerikalı komutanlar, durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi.

Yaşananların ardından, Barzani'nin sözde bağımsızlık düzenlemesiyle Irak Ordusu da harekete geçti.

IRAK ORDUSU SİNCAR'DA

Kerkük'te kontrolü sağlayan Irak Ordusu, Sincar ve Mahmur'da da kontrolü ele geçirdi.

PKK YİNE KAÇTI

Kerkük'te Irak Ordusu'na karşı koyamayan peşmerge ve PKK'lı teröristler, Sincar ve Mahmur'da da çatışmaya girmek yerine kaçmayı tercih etti.

Kaçışla ilgili açıklama yapan Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, eşit olmayan bir güçle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

TERÖRİSTLER MAĞARALARA SIĞINDI

Amerika destekli PKK'lı teröristler de peşmergeyle birlikte şehir merkezinden kaçarak dağlarda yuvalandı.

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PKK'lı teröristler Sincar'dan kaçtı

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