PKK'lıların şehit ettiği anne ve bebeğine cenaze töreni

1 ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı ÖSYM'nin bu sene ilk kez düzenlediği YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası tercih kılavuzu yayınlandı.

2 Cem Yılmaz: Ozan gitti Cem geldi Cem Yılmaz, yeni yapacağı filmler için Cem Davran'la görüşüyor.

3 Ordu'da Bereket Tanrısı Dionysos'un heykeli bulundu 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi yerleşkesinde yapılan kazılarda 'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin ardından, Bereket Tanrısı Dionysos, Pan heyveli ve hayvan biçimli dini kap olan Riton'da çıktı.

4 Hulusi Akar'dan intikam sözü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü tarafından öldürülen 11 aylık asker bebeği ve eşi için intikam yemini etti.

5 Nusaybin'de terör mağdurları için asfalt çalışması Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonrası yerle bir olan Nusaybin, devletin yatırımlarıyla birlikte adeta yeniden doğdu.

6 Çağla Şikel’den ters balıklama atlayış Ünlü manken Çağla Şikel ters balıklama atlayış yaptı ve bunu kendi sosyal medya hesabında paylaştı.