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PKK'lıların şehit ettiği anne ve bebeğine cenaze töreni

Hakkari Yüksekova'da PKK'nın yola tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu yaşamını yitiren asker eşi ve 11 aylık bebeği için cenaze töreni düzenlendi.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 09:19..
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PKK'lıların şehit ettiği anne ve bebeğine cenaze töreni

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmıştı.

PKK'lıların şehit ettiği anne ve bebeğine cenaze töreni

11 AYLIK BEBEK DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastaneye kaldırılan Mustafa Bedirhan Karakaya da tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PKK'lıların şehit ettiği anne ve bebeğine cenaze töreni

PKK'lıların şehit ettiği anne ve bebeğine cenaze töreni

TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugün şehit anne ve bebeği için tören düzenlendi.

Törenin ardından cenazeler Sivas’a uğurlandı.

PKK'lıların şehit ettiği anne ve bebeğine cenaze töreni

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