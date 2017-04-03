PKK'nın bombacısının cezası belli oldu

Geçen yıl 24 Haziran'da merkeze bağlı Ceylanlı köyü Ganizark Tepe mevkisinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 askerin şehit olması ve bir askerin yaralanmasıyla ilgili davanın karar duruşması yapıldı.

SEGBİS'LE İFADE VERDİ

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, saldırıyı gerçekleştirdiğinin belirlenmesinin ardından 13 Ekim 2016'da İstanbul'da yakalanan PKK'lı terörist Emin Nevroz Korkmaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanığın savunmasının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Korkmaz'a, "devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak", "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 33 yıl 4 ay hapis cezası verdi.