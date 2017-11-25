PKK'ya destek olan Amerika'nın Suriye'deki kirli geçmişi

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından, Amerika'nın terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına artık silah göndermeyeceği açıklandı.

Bu açıklama, Amerika'nın Suriye'deki kirli geçmişini akıllara getirdi...

YARDIMLAR 60 BİN KİŞİLİK ORDUYA YETER

Yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'de çıkarları doğrultusunda tüm terör örgütleriyle iş birliği yapan Amerikalılar, bölgenin karıştırılması için yaklaşık 60 bin kişilik orduya yetecek silah ve mühimmatı terör örgütlerine göndermişti.

1 TERÖRİSTE 8 BİN DOLAR

Bir YPG'li terörist için 7 bin 639 dolar harcayan Amerika, örgüte 2 bin tırlık silah ve mühimmat desteği sağlamıştı.

DEAŞ'IN TANKI YOK, TANKSAVAR GÖNDERDİLER

6 trilyon dolarlık yardımların içerisinde tanksavar füzelerin olduğu da ortaya çıkmıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tank olmamasına rağmen YPG'li teröristlere gönderilen tanksavar füzeleri Türk askerine karşı kullanıldığı da medyaya yansımıştı.

MAAŞLARI AMERİKA YATIRDI

DEAŞ ile mücadele bahanesiyle örgütü silaha boğan Amerika, YPG'ye katılımı sağlamak için örgüt üyelerinin maaşlarını da ödüyordu.

SİLAHLAR GERİ ALINCAKTI

Bölgedeki teröristlere Hummur tipi araçları sevk eden ABD, DEAŞ ile mücadelenin ardından silahların geri alınacağını açıklamıştı Ancak henüz konuyla ilgili bir adım atılmadı.

RAKKA'DA KİRLİ PLAN

Rakka'nın DEAŞ'ın elinden alınacağı bahanesiyle YPG'li teröristleri silahlandıran Amerika, son olarak DEAŞ'lı teröristleri bölgeden güvenli bir şekilde tahliye etti.

DEAŞ'lı teröristlerin şimdi nerede kullanılacağı ise akıllarda soru işaret olarak kaldı...

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