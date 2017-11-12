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Polonya Almanya'dan savaş tazminatı isteyecek

Polonya, 2. Dünya Savaşı'nda 6 milyon vatandaşını katleden Almanya'dan maddi savaş tazminatı isteyecek.

12.11.2017 - 22:21
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Hitler rejiminin savaş sırasında Polonya'ya saldırması, ardından da Sovyetler Birliği'nin müdahale etmesi sonucu, Polonya'nın ulusal bağımsızlığı sona ermişti.

Ülkenin tüm sanayisi yerle bir olurken, Polonya ulusu da savaşlarda ve toplama kamplarında 6 milyon vatandaşını kaybetmişti.

Polonya lideri Kaczynski, kayıpların sorumluluğunu Almanya'nın üstlenmesini isterken, Almanya ise bu iddiaları ve talepleri reddediyor.

Polonya Almanya'dan savaş tazminatı isteyecek

ALMANYA OLUMSUZ BAKIYOR

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; tazminat konusu daha önce Polonya Parlamentosu'nda ele alınmış, Polonyalı uzmanların yaptıkları hesaplara göre, Almanya'nın Polonya'ya savaş tazminatı olarak 48.5 milyar dolar ödemesi gerektiği açıklanmıştı.

Almanya ise 2. Dünya Savaşı'ndaki maddi tazminatlar konusunun artık gündemde olmadığını ve bu konuların uluslararası antlaşmalarla çoktan düzenlendiğini ileri sürdü.

Polonya Almanya'dan savaş tazminatı isteyecek

TAZMİNATLAR KONUSU NASIL DÜZENLENDİ?

Yakın geçmiş incelendiğinde tazminatlar meselesi halen tartışmaya açık.

Uluslararası hukuk normları ise, Polonya'nın duruşunun en azından ciddi olarak ele alınması gerektiğini işaret ediyor.

II. Dünya Savaşı'nın son yıllarında Hitler karşıtı müttefikler, savaş sonrası olası yeni düzenlemelerle ilgili hususları 1943 Tahran, 1945 Yalta ve 1945 Postdam zirvelerinde ele almışlardı.

Polonya Almanya'dan savaş tazminatı isteyecek

NAZİLERE KARŞI İTTİFAK YAPANLAR ŞANSLI

Özellikle de son iki konferansta Nazilere karşı ittifak yapan ülkelerin tazminat almaları gerektiği konusunda mutabakata varılmış, o tarihte ödenmesi gereken toplam tazminatın da 20 milyar dolar olması gerektiği konusunda anlaşılmıştı.

1945 yılının 20 milyar doları, FED 2014 rakamlarına göre yaklaşık 345 milyar dolar ediyor. Müttefiklerin 1945 yılındaki planlarına göre bu miktarın yarısının savaş sonrasında Sovyetler Birliği'ne ve Polonya'ya ödenmesi gerekiyordu.

Ancak savaş sonrası Almanya'nın ikiye bölünmesi ve ortaya çıkan Soğuk Savaş, hesapları altüst etti.

Polonya Almanya'dan savaş tazminatı isteyecek

POLONYA'YA ZORLA KABUL ETTİRİLMİŞTİ

Batılı ülkeler kendi müttefikleri olarak gördükleri Federal Almanya'nın (Batı Almanya) tazminat ödemesinden feragat edince, Sovyetler Birliği de Soğuk Savaş döneminde kendisiyle birlikte olan Demokratik Almanya'nın (Doğu Almanya'nın) tazminat ödemesine gerek olmadığına karar verdi ve bu kararı da yine kendi güdümündeki Polonya'ya zorla kabul ettirdi.

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