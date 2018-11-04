Poroşenko ayağının tozuyla imzayı attı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Poroşenko ile Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki basına kapalı toplantısı bir saat sürdü. Daha sonra Poroşenko ve Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılması ve bağımsızlığına (otosefali) ilişkin devam eden süreçle ilgili iş birliği anlaşmasını imzaladı.

UKRAYNA TOPLUMU İÇİN ÖNEMLİ

Poroşenko, yaptığı açıklamada, tarihi anlaşmanın Ukrayna toplumu ve Ukrayna'daki barış ortamının tesisi adına büyük önem arz ettiğini söyledi.

"KİLİSENİN BAĞIMSIZLIĞI VE UKRAYNA'NIN BİRLİĞİ İÇİN DUA EDİN"

Anlaşmanın, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Tomos'un verilmesi (bağımsızlık yetki belgesi) ve kilisenin bağımsızlığını kazanması sürecinin devam ettiğini gösterdiğini belirten Poroşenko, "Ukrayna Hükümeti olarak, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna'ya verdiği destekten duyduğumuz memnuniyeti tekrar yinelemek isterim Tüm Ukraynalılardan da Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığı ve Ukrayna’nın birliği için dua etmelerini rica ediyorum." dedi.

"UKRAYNA'NIN HAKKIDIR"

Bartholomeos ise imzalanan anlaşmanın Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığına giden yolda tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Anlaşmanın ayrıca tüm Ortodoks alemi için önem taşıdığına dikkati çeken Bartholomeos, "Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığı Ukrayna'nın hakkıdır. Sayın Poroşenko'nun nezdinde Ukraynalıları selamlamak istiyorum. Ukrayna'yı en kısa zamanda tekrar ziyaret etmek istiyorum." diye konuştu. Poroşenko, kiliseyi ziyaretinin ardından patrikhaneden ayrıldı.

ORTODOKS DÜNYASINDA BÜYÜK KRİZ

Hristiyan Ortodoks dünyası, yakın tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Nüfusunun büyük bölümü Ortodoks olan 45 milyonluk Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesine iletti. Fener Rum Patrikhanesi’nde. nisan ayında süreci resmen ele almaya karar verdi ve Kiev’e bağımsızlık için temsilci gönderdi. Patrikhane’nin temsilci göndermesi, bağımsızlığı tanımak için bir sinyal olarak yorumlandı.

Fener Rum Partikhanesi’nin bu sürece sıcak bakması, Rus Ortodoks Kilisesi ile İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesini karşı karşıya getirdi. Moskova, Fener Rum Ortodoks Kilisesi’ni açıkça “alçakça ve haince hareket etmekle” suçlamıştı.