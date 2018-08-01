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Prens Harry üvey annesiyle ilgili konuştu

Prens Harry yeni yayınlanan biyografisinde üvey annesi Camilla Parker Bowles hakkında ilk kez konuştu. Prens Harry üvey annesi için "kötü üvey anne değil" dedi.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 16:21..
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Galler Prensesi Diana'nın oğlu, Britanya tahtının altıncı sıradaki varisi, evlendikten sonra Sussex Dükü ünvanını alan Prens Harry, yeni yayınlanan biyografide üvey annesi Camilla hakkında konuştu.

Prens Harry üvey annesi Camilla Parker Bowles'ın "kötü üvey anne" olmadığını söyleyerek babası Prens Charles'ın eşini "mükemmel kadın" olarak tanımladı.

ÜVEY ANNE AÇIKLAMASI

Üvey anneleri Camilla Parker Bowles'la sürekli bir sorun varmış gibi söylentilere, ''O kötü bir insan değil, geldiği duruma bakın. Bana veya William'a üzülmeyin, açıkçası ben onun için üzülüyorum. Dürüst olmam gerekirse abim William ve bana her zaman yakındı." dedi.

Camilla'nın mükemmel bir kadın olduğunu söyleyen Prens Harry, "Babamızı çok mutlu ediyor ki en önemli şey"açıklamasında bulundu.

KRALİYET DEDİKODULARI

Camilla ve Charles'ın evliliği kamuoyuna açıklandıktan sonra büyük tepki ve eleştiri almıştı. Bu kadar tepki çekmesinin nedeni ise Charles'ın Diana'yı aldattığı iddiasıydı.

Camilla ve Charles 2005 yılında evlendi ancak ilişkileri 1981 yılında başlamıştı. Yani, Charles'ın Galler Prensesi Diana ile evlenmeden önce ilişkisi vardı. Çıkan söylentiler, Charles'ın Diana'ya sadakatsiz davrandığı, onun arkasından iş çevirdiğiyle alakalıydı.

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