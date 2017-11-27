taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.049
USD
3,9373
EURO
4,6985
ALTIN
163,48
PETR
63,7600

Prens Harry ve Meghan Markle evleniyor

6 aydır herkesten gizli aşk yaşayan Prens Harry ve Meghan Markle çifti 2018 yılında evlenecek.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 13:10..
  1. Haberler
  2. Dünya

33 yaşındaki Prens Harry ve 36 yaşındaki sevgilisi Markle, evlilik kararı aldı. Genç çift, Kraliçe Elizabeth'in 70'inci evlilik yıl dönümünde aldıkları kararı ailelerine duyurdu.

Prens Harry ve Meghan Markle evleniyor

KRALİÇE ONAY VERDİ

Resmi olarak nişanlanan çiftin düğün tarihinin de 2018 yılının yaz aylarında gerçekleşeceği açıklandı. Kraliçe Elizabeth'in de bu ilişkiyi onayladığı gelen haberler arasında.

Prens Harry ve Meghan Markle evleniyor

MARKLE SUSEX DÜŞESİ OLACAK

Bir evlilik yapıp ayrılan oyuncu Meghan Markle, Prens Harry ile evlendiğinde Sussex Düşesi olacak.

LADY DİANA'NIN PIRLANTASINDAN YÜZÜK YAPTIRDI

Prens Harry, 36 yaşında yaşamını yitiren annesi Prenses Diana'nın broşunda yer alan pırlantalarla Markle'a özel bir yüzük yaptırdı. Bu özel tasarım yüzüğü de Markle'a hediye etti.

İlginizi Çekebilir
Yunanistan'daki selde ölenlerin sayısı yükseldi
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen selde ölenlerin sayısı 22'ye çıktı.
İsrail'in yıkım kararı Kudüslü 138 aileyi evsiz bırakacak
İsrail yönetimindeki Kudüs Belediyesi Filistinlilere ait 138 daireyi yıkma kararı aldı.
Esad rejiminin işkence bilançosu
SNHR, Esad rejiminin geçen ay içinde resmi ve gayriresmi tutuklama merkezlerinde en az 20 kişiyi işkence yaparak öldürdüğünü bildirdi.
Irak'ın altınları Türkiye'ye gelecek
Irak'ta referandum sonrası yaşanan karmaşık durum, altın piyasasına da yansıdı. İşlenmeyi bekleyen 50 ton altın Türkiye'ye getirilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

172
Peskov- Erdoğan arasındaki ilginç diyalog

Peskov- Erdoğan arasındaki ilginç diyalog

56
Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

289
Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

92
Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

128
Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

25
Canlı bomba olması istendiğini söyleyen öğrenci gözaltına alındı

Canlı bomba olması istendiğini söyleyen öğrenci gözaltına alındı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM