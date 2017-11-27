Prens Harry ve Meghan Markle evleniyor

33 yaşındaki Prens Harry ve 36 yaşındaki sevgilisi Markle, evlilik kararı aldı. Genç çift, Kraliçe Elizabeth'in 70'inci evlilik yıl dönümünde aldıkları kararı ailelerine duyurdu.

KRALİÇE ONAY VERDİ

Resmi olarak nişanlanan çiftin düğün tarihinin de 2018 yılının yaz aylarında gerçekleşeceği açıklandı. Kraliçe Elizabeth'in de bu ilişkiyi onayladığı gelen haberler arasında.

MARKLE SUSEX DÜŞESİ OLACAK

Bir evlilik yapıp ayrılan oyuncu Meghan Markle, Prens Harry ile evlendiğinde Sussex Düşesi olacak.

LADY DİANA'NIN PIRLANTASINDAN YÜZÜK YAPTIRDI

Prens Harry, 36 yaşında yaşamını yitiren annesi Prenses Diana'nın broşunda yer alan pırlantalarla Markle'a özel bir yüzük yaptırdı. Bu özel tasarım yüzüğü de Markle'a hediye etti.