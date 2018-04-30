Prens Selman Filistinlilere hakaret etti

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi olarak bilinen Muhammed bin Selman, Amerika'da yayın hayatını sürdüren İsrail Channel 10'a ilginç açıklamalarda bulundu.

"FİLİSTİNLİLER YA BARIŞIN YA DA ÇENENİZİ KAPATIN"

Geçtiğimiz hafta New York'ta düzenlenen 'Yahudi Liderler Toplantısı'na katılan Muhammed bin Selman, Filistin ve İsrail toplumu arasında yıllardır süregelen çatışma ve gerginliğin artık bitmesi gerektiğini vurguladı. Selman, 'Filistinlilerin artık ya barışması ya da 'çenelerini kapatması'nın daha iyi olacağını belirterek herkesi şaşırttı.

"ANLAŞMA MASASINA GELME ZAMANI"

Salman ayrıca, "Son 40 yıldır Filistinlilere birçok fırsat sunuldu. Ancak onlar tüm önerileri ellerinin tersiyle itti. Şimdi Filistinliler için teklifleri kabul etme ve anlaşma masasına gelme zamanı. Bunların hiçbirini de yapmıyorlarsa çenelerini de kapatıp sızlanmayı bıraksınlar." diye konuştu.

Salman Suudi Arabistan'ın gündemine de değindi. Veliaht Prens, Suudi Arabistan'ın önceliğinin 'Filistin problemi' olmadığını, asıl önceliğin İran olduğunu belirtti.