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Prenses Diana'nın belgeselinde çocukları konuştu

İngiliz prens kardeşler William ve Harry Prenses Diana’yı ilk kez ‘bir anne’ olarak anlatıyor.

25.07.2017 - 10:06
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  2. Dünya

Prenses Diana’nın ölümünün 20’ci yıl dönümü yaklaşırken gösterime giren belgesel, prensesin çocuklarıyla olan ilişkisini ve anne kimliğini ekrana yansıttı.

Belgeselin yapımcılarından Nick Kent seyircinin Diana’yı daha yakından tanıyacağını söylüyor: “William ve Harry annelerinin daha önce kimsenin bilmediği özelliklerine tanık oldular. Anneleri hakkında beni en çok şaşırtan sey espri anlayışı olan, şakacı hatta bazen yaramazlık yapabilen birisi olması.”

Prenses Diana'nın belgeselinde çocukları konuştu

TABU KONULARLA İLGİLENMİŞTİ

Film’in diğer yapımcısı Ashley Gething Prenses Diana hakkında şöyle konuştu: “Diana’nın yaptıkları beni gerçekten şaşırtıyor. O zamanlarda, AIDS, akıl hastalıkları ve çocuk kayıpları gibi tabu olan konularla ilgilenirdi. Mesela kimsesizleri savunarak dönemin sorunlarıyla ilgilenmiş ve bunu siyasilerin ve gazetelerin eleştirilerine rağmen yapmağı başardı.”

Prenses Diana'nın belgeselinde çocukları konuştu

"DÜNYANIN EN İYİ ANNESİ"

Prens William, annesinin saray duvarlarının dışında gerçek bir hayat olduğunu söylediğini hatırlıyor. Küçük oğlu Harry ise Prenses Diana’yı “O annemizdi, hala annemiz, dünyanın en iyi annesi” diyerek anlatıyor.

Prenses Diana'nın belgeselinde çocukları konuştu

Euronews'un haberine göre; ‘Diana, Annemiz: Hayatı ve Mirası’ adli belgesel 24 Temmuz Pazar günü Birleşik Krallık'ta yayın yapan İTV ve HBO kanallarında yayınlandı.

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