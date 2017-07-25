Prenses Diana'nın belgeselinde çocukları konuştu

Prenses Diana’nın ölümünün 20’ci yıl dönümü yaklaşırken gösterime giren belgesel, prensesin çocuklarıyla olan ilişkisini ve anne kimliğini ekrana yansıttı.

Belgeselin yapımcılarından Nick Kent seyircinin Diana’yı daha yakından tanıyacağını söylüyor: “William ve Harry annelerinin daha önce kimsenin bilmediği özelliklerine tanık oldular. Anneleri hakkında beni en çok şaşırtan sey espri anlayışı olan, şakacı hatta bazen yaramazlık yapabilen birisi olması.”





TABU KONULARLA İLGİLENMİŞTİ

Film’in diğer yapımcısı Ashley Gething Prenses Diana hakkında şöyle konuştu: “Diana’nın yaptıkları beni gerçekten şaşırtıyor. O zamanlarda, AIDS, akıl hastalıkları ve çocuk kayıpları gibi tabu olan konularla ilgilenirdi. Mesela kimsesizleri savunarak dönemin sorunlarıyla ilgilenmiş ve bunu siyasilerin ve gazetelerin eleştirilerine rağmen yapmağı başardı.”





"DÜNYANIN EN İYİ ANNESİ"

Prens William, annesinin saray duvarlarının dışında gerçek bir hayat olduğunu söylediğini hatırlıyor. Küçük oğlu Harry ise Prenses Diana’yı “O annemizdi, hala annemiz, dünyanın en iyi annesi” diyerek anlatıyor.

Euronews'un haberine göre; ‘Diana, Annemiz: Hayatı ve Mirası’ adli belgesel 24 Temmuz Pazar günü Birleşik Krallık'ta yayın yapan İTV ve HBO kanallarında yayınlandı.