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Priene Antik Kenti'ne ziyaretçi yoğunluğu

Aydın'ın Söke ilçesinde iyi korunmuş ve ayakta kalan eserlerinden dolayı Anadolu'nun Pompeisi olarak bilinen Priene Antik Kenti, ziyaretçi akınına uğruyor.

AA | 28.08.2018 - 12:56..
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Priene Antik Kenti'ne ziyaretçi yoğunluğu

İlçe merkezine 15 kilometre mesafede, Samsun Dağı'nın güney yamacında 370 metre yükseklikte sarp bir kaya üzerine kurulan antik kentte kazı çalışmaları, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert başkanlığında yapılıyor.

UNESCO KORUMASI ALTINA ALINDI

Dünya Miras Geçicisi Listesi'ne 6 Haziran'da dahil edilen antik kent; Athena Tapınağı, tiyatro, Demeter Tapınağı, agora, Zeus Tapınağı, bouleuterion, Yukarı Gymnasion, Aşağı Gymnasion, Mısır Tapınağı, Bizans kilisesi ve konut alanlarıyla dikkati çekiyor.

Priene Antik Kenti'ne ziyaretçi yoğunluğu

KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. İbrahim Hkaan Mert, antik kentteki ilk kazı çalışmalarının 1890'da Alman bir ekip tarafından yapıldığını, kendilerinin de 2014 yılından beri kazılara devam ettiklerini belirtti.

KENT TASARIMCILIĞIN ÖRNEĞİ

Kentteki en önemli izlerin Helenistik döneme ait olduğunu, Roma ve Bizans dönemine ait yapıların da dikkat çekici olduğuna işaret eden İbrahim Hakan Mert, Priene'de döneminin en modern kent tasarımcılığı örneklerinden birisinin sergilendiğine işaret etti.

Priene Antik Kenti'ne ziyaretçi yoğunluğu

3 AYDA 8 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ

Müze Müdürlüğünden alınan verilere göre, geçen yıl yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırlayan Priene, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil olmasının ardından yaklaşık 3 ayda 8 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

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