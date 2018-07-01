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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Dün tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin Hoca, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Haber Merkezi | 01.07.2018 - 13:57..
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Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

Dün tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin Hoca, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Sezgin için İstanbul Fatih Camii'nde tören düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım, eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu gibi isimler de katılıyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

"1300 CİLTLİK ESERİ VARDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Fuat Sezgin Hocamızı tanıdığım andan itibaren gerçekten ilim noktasında nasıl kararlı bir insan olduğunu gördüm. Hocamızın hayatı boyunca pek çok eseri var, gerek İslam, bilim, düşünce, fizik, tıp, astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserleriyle birlikte olayı şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde 1300 ciltlik bir eser ki bunun bir takımı da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde yerini almış vaziyette.

2019 YILI 'PROF. DR. FUAT SEZGİN İSLAM BİLİM TARİHİ' YILI OLACAK

2019 yılını inşallah, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik.

Yurt dışındaki eserlerinin de getirilmesi noktasındaki çalışmalarımız sürüyor. Buradaki vakıf yönetimi bu konuyu sıkı bir takipte. Onların gelişiyle birlikte gerek buradaki müze gerek kütüphane çok daha güçlü bir hale gelecek."

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlanıyor

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