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Proje terör örgütü nedir

Maddi desteği kim verirse ona hizmet eden ve sürekli kabuk değiştiren örgütlere "Proje Terör Örgütü" denir.

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Temsilcisi olduğu kesimlere hiçbir faydası olmayan, aksine büyük zarar veren bu örgütler, perde arkasında çıkarları olanların hizmetkârlığını yaparlar.

TEK AMAÇLARI TERÖR

Örneğin DEAŞ veya FETÖ, iddia ettikleri gibi İslama ve Müslümanlara hitap etmezler. Etnik kimlik altına bürünerek kandırdıkları insanları proje doğrultusunda yönlendirerek, talimat aldıkları güçler için kullanırlar.

Diğer bir örnek de ise, PKK-YPG-PYD gibi örgütler Kürtleri temsil ettiklerini iddia ederler. Kürt kimliği altında kandırdıkları insanları silahlandırarak kullanırlar.

PKK'nın bilindiği üzere şu an ABD'nin proje terör örgütü olarak Suriye'deki Kürt, Arap, Türkmen vatandaşlara yaşattıkları tüm dünya tarafından görülse de, hizmet ettiği Avrupa ülkeleri ses çıkarmazlar.

"SİPARİŞ ÜZERİNE KURULMUŞ ÖRGÜTLERDİR"

Başbakan Binali Yıldırım da, "Proje Terör Örgütü" tanımını şu sözlerle tarif etmişti; "Bu örgütler, kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu projeyi hazırlayan birilerinin olduğunu ifade ediyor. Birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir. YPG/PKK'nın kontrolündeki "Suriye'nin Geleceği" partisi Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini hep söyledik. Suriye'de başka isimle karşımıza çıkıyorlar, Irak'ta başka isimle karşımıza çıkıyorlar. Ama üzerlerindeki postu kaldırınca bunların kim olduğu çok açık şekilde meydana çıkıyor. Biz bunları iyi tanırız. Hangi kılıkta, hangi isimle gelirse gelsin belki bazı dostlarımızı geçici bir süre kandırabilirler ama Türkiye Cumhuriyeti'ni ve aziz milletimizi kandıramazlar."

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