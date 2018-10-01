Pucca'ya uyuşturucu kullanmaya özendirmeden gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği operasyon kapsamında İstanbul'da, sosyal medya sayesinde tanınan ve kitap yazan Pucca lakaplı Selen Pınar Karagöz gözaltına alındı.

4 GÖZALTI

Pucca ile birlikte Youtuber Ali Muhsin Atam, Şam lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, Burry Soprana lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu da gözaltına alındı. Diğer illerde de operasyonların devam ettiği bildirildi.

ADRESLERİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

İHA'nın haberine göre, “PuCCa” ve “Burry Soprano” mahlaslı şüphelilerin adreslerinde kullanıma hazır fişek halinde uyuşturucu madde de ele geçirildi.

SORGULARI SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde gözaltına alınan 4 kişinin sorgusu İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.