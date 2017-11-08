Bağımsız Katalonya'dan vazgeçmeyeceklerini açıklayan Puigdemont, sosyal medyadan Avrupa'ya ve İspanya hükümetine serzenişte bulundu.

Puigdemont, "Tek yol demokrasi, İspanya'nın yolu ise şiddetten geçiyor. Biz demokrasi ve seçimler olan kendi yolumuzdan gideceğiz." ifadesini kullandı.

"AVRUPA'YA SİTEM"

Katalonya'nın ancak kendisini yöneterek ilerleyebileceğini kaydeden Puigdemont, Avrupalı yetkililere de "Avrupa, daha ne kadar durumu görmezden geleceksin? Bu darbeyi, hapislerde kötü muameleye maruz kalan meslektaşlarımızın, seçilmiş temsilcilerin durumunu daha ne kadar görmezden geleceksin?" diye sordu.

Puigdemont, Avrupa'da hiçbir bölgenin kendi insanları ve siyasi temsilcileri tarafından oylamaya sunulmamış bir özerklik statüsüyle yönetilmediğini belirtti.

"İSPANYA HÜKÜMETİ UTANMIYOR"

Katalonya'nın yıllarca İspanyol baskısı ve diktatör rejimler tarafından yönetildiğini belirten Puigdemont, Katalonya temsilcilerinin bu rejimler altında baskıya maruz kaldığını, sürgüne yollandığını ve infaz edildiğini kaydetti.

Katalonya'nın 130'uncu başkanı olduğunu ifade eden Puigdemont, özerklik statüsünün geçmişten gelen bir anayasayla belirlendiğine dikkati çekti.

Katalonya'nın özerkliğinin askıya alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Puigdemont, "İspanya'da faşizm hala canlı. İspanya hükümeti utanmak nedir bilmiyor. Faaliyetlerinde faşist unsurlara fütursuzca yer veriyor." yorumunu yaptı.