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Putin: Ajan Skripal hain bir aşağılıktır

Rusya Devlet Başkanı, İngiltere'de zehirlenerek gündeme oturan eski Rus ajanı Sergey Skripal hakkında çok sert konuştu.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 07:26..
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Rusya Devlet Başkanı, İngiltere'de zehirlenerek gündeme oturan eski Rus ajanı Sergey Skripal'in ülkesine ihanet eden bir 'aşağılık' olduğunu söyledi.

"ANA VATANA İHANET ETTİ"

İngiltere ve Rusya arasında diplomatik krize sebep olan suikast girişimi hakkında gazetecilere konuşan Putin, "Görüyorum ki meslektaşlarınızdan bir kısmı Skripal'i adeta bir insan hakları savunucusu olduğu teorilerini ortaya atıyor. O sadece bir ajandı. Ana vatana ihanet etti. O sadece bir aşağılık, hepsi bu." şeklinde konuştu.

Putin: Ajan Skripal hain bir aşağılıktır

Eski bir istihbarat çalışanı olan Putin, Skripal krizinin yapay olarak büyütüldüğünü belirterek, er ya da geç manşetlerden düşeceğini söyledi. Rus Başkan, Moskova'nın konuyu soruşturmak için İngiltere ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu hatırlattı.

SKRİPAL KRİZİNDE NE OLMUŞTU

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye giden eski Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen ve sinir sistemi üzerinde etkili olan Noviçok adlı kimyasal maddenin kesin olarak kullanıldığını duyurmuştu.

İngiltere öncülüğünde başlatılan kampanya ile çok sayıda ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti. İngiliz savcılar, suikast girişimine Alexander Petrov ile Ruslan Boshirov adlı iki Rus vatandaşın karıştığını açıklamış, Putin ise bu kişilerin Rusya tarafından bilindiğini ve zehirlenme olayıyla hiçbir ilgilerinin olmadığını iddia etmişti.

Sergey Skripal’ın MI6’le işbirliğinden önce Rusya askeri istihbaratı GRU'da görev aldığı düşünülüyor. Ayrıca, Skripal'in İngilizlerle yaptığı işbirliği sonucunda Avrupa ülkelerinde çalışan birçok GRU ajanının deşifre olduğu iddia ediliyor.

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