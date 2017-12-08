Putin Ankara'ya geliyor

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak 11 Aralık tarihinde bir Türkiye ziyareti gerçekleştirileceği duyuruldu.

Görüşmede iki liderin, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, Kudüs konusundaki son gelişmeler ve Suriye’deki durumu görüşecekleri öngörüldü.



SURİYE KONUSU PEKİŞTİRİLECEK

Suriye'de savaşın sonuna yaklaşılırken, Suriye'nin geleceği hakkındaki senaryolar da yavaş yavaş şekilleniyor. Soçi'de belirlenen şartlar, Rusya liderinin Türkiye'ye gelişi ile pekiştirilecek ve Suriye'de barışa yönelik bir adım daha atılmış olacak.

KUDÜS KONUSU DA MASADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kudüs konusunu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede Erdoğan, Kudüs kararının barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini vurgularken, Putin de aynı görüşleri paylaştığını ifade ederek "BM'de takipçisi olacağız." demişti.