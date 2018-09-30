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Putin liderler zirvesinde kitap okudu

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) devlet başkanları zirvesinde, Putin'in kitaptan kafasını kaldıramadığı görüldü.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 12:22..
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Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de dün düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) devlet başkanları zirvesinde, kameralar Rusya lideri Vladimir Putin’i toplantı gündemi dışında yaptığı bir işle birkaç kez görüntüledi.

KİTAPTAN GÖZÜNÜ AYIRAMADI

Görüntülerde Putin, masasında duran bir kitabı okumaya çalışıyordu. Ara sıra yanında oturanların sorularına cevap verirken ya da önüne konan kağıtlara imza atarken mecburen kitaptan uzaklaşıyor, sonra hemen okumaya devam ediyordu.

Sanki BDT zirvesi değil, o kitap Rus lider açısından çok daha önemliydi.

Putin liderler zirvesinde kitap okudu

LİDERLER UZAKLAŞTIRDI, O DEVAM ETTİ

Yanına gelen Moldova ve Ermenistan liderleri Dodon ve Paşinyan, Putin’in bir süre kitaptan uzaklaştırsa da, daha sonra Putin okumaya devam etti.

PUŞKİN'İN ŞİİRLERİ

Ardından toplantı gündemi gereği ayağa kalkmak gerekince Putin'in okuduğu kitap da ortaya çıktı. Türkrus sitesinin aktardığına göre, Putin kendisine gösterilen yoldan ilerlerken kitabın kapağı da kameralara yansıdı: Kitabın adı Yevgeniy Onegin idi. Ve yazarı da ünlü Rus şairi Aleksandr Puşkin...

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