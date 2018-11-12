Putin Türkiye'ye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanmasına yönelik törene katılacak. Tören 19 Kasım’da İstanbul’da yapılacak" ifadelerini kullandı.

Uşakov, törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer alacağını vurguladı.

PROJENİN İKİ KOLU VAR

Türk Akımı her biri yılda 15.7 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapacak iki koldan oluşuyor. Projenin ilk kolu ile gazın Türkiye’ye, ikinci kolu ile de Avrupa’nın güney ve güneydoğusuna sevkiyat yapılması planlanıyor. Projede sevkiyata 2020 yılında başlanması öngörülüyor.

GEÇEN AY İSTANBUL'DAYDI

Putin 27 Ekim’de de İstanbul’da gerçekleşen dörtlü zirveye katılmıştı. Zirvede Erdoğan ve Putin’in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel yer almıştı.

Diğer yabdab Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandar Antic ekim ayında Türk Akımı’na katılabileceklerini söylemişti.

Putin’in ocak ortalarında da Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gitmesi bekleniyor.