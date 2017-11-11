Putin ve Trump'tan Suriye için ortak deklarasyon

Vietnam'daki 25. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump Suriye konusunu görüştü.

ORTAK ÇABALARI SÜRDÜRME KARARI

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye konulu ortak bir bildiride, tamamen bitirilinceye kadar DEAŞ ile mücadele konusundaki ortak çabaları sürdürme kararı aldığı kaydedildi.

CENEVRE SİYASİ SÜRECİ

İki lider de Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirdi ve Suriye meselesinin tüm taraflarını Cenevre siyasi süreci içinde etkin bir rol oynamaya çağırdı.

Moskova ve Washington, Kremlin internet sitesinde yayınlanan ortak bildirinin metnine göre, durumun askeri yolla çözülemeyeceğini bir kez daha vurguladı.