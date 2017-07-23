Putin'den samimi açıklamalar

Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Putin'in girişimiyle kurulan, sanat, spor ve bilim üzerine eğitim veren Sirius Akademisi'nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rusya lideri, kendine dair bilinmeyenleri anlattı.
"İSTİHBARAT OKULUNDAYKEN TAKMA ADIM PLATOV'DU"
"Bildiğiniz gibi, ben çalışma hayatıma dış istihbarat kurumlarında başladım" diyen Putin, takma adını da öğrencilerle paylaştı: "O zamanlar gerektiğinde teknolojik takma adlar kullanıyordum. Ancak artık takma ad kullanmama gerek yok. İstihbarat okulundayken takma adım Platov'du"