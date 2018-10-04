taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.12595
Euro
7.05665
Altın
1199.735
Borsa
96079.13
Gram Altın
234.969

Putin'den Trump'a: Aynaya bak

Rusya Devlet Başkanı Putin, artan petrol fiyatlarının ABD Başkanı Donald Trump yüzünden gerçekleştiğini belirtti.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 10:57..
  1. Haberler
  2. Dünya

2. Uluslararası Rusya Enerji Günleri Forumu Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşiyor. 6 Ekim'e kadar sürecek foruma dün Rusya Devlet Başkanı Putin de katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

"RUSYA ENERJİ KONUSUNDA LİDER ÜLKELERDEN BİRİ"

Putin; forumda Rusya'nın enerji sektöründe önemli bir konumda bulunduğunu belirterek, “Bilindiği gibi Rusya dünyada enerji konusunda lider ülkelerden biri. Özellikle, petrol, kömür, elektrik üretimi ve doğalgaz üretimi alanlarda lider ülkeyiz. Rusya petrol üretiminde istikrarı sağlamak ve sanayi sektöründe sürdürülebilirlik için üzerine düşen tüm görevleri yerine getiriyor ve petrol ihracatçısı ülkelerle diyaloğu sürdürmeye devam edecek.” dedi.

Putin'den Trump'a: Aynaya bak

"BUZKIRAN FİLOSU OLUŞTURUYORUZ"

Artan gaz fiyatlarında da değinen Putin, Putin, “Hepimizin bildiği gibi dünyada sıvılaştırılmış gaz ticareti hacmi arttı. Son 10 yılda dünyada tüketim neredeyse 2 katına çıktı. Rusya, LNG piyasasının aktif katılımcısıdır. Yeni üretim ve yeni işleme tesisleri kuruyoruz. Örneğin Kuzey Denizi Rotasını da içerecek şekilde ulaşım altyapısının geliştirilmesi için stratejik planların uygulanması, Rus Arktik'teki gaz taşıyıcıları da dahil olmak üzere yıl boyunca gemi trafiğini organize etmeyi sağlayacak bir buzkıran filosu oluşturuyoruz.” dedi.

"DİJİTAL ÇÖZÜMLER SUNACAĞIZ"

Ayrıca Putin, "Dünyada bir başka enerji endüstrisi kömürdür. Birçok ülkenin kömür taleplerinin daha da fazla artacağını görüyoruz. Bu alan için Rusya’nın dinamik pazarda yer alması çok önemlidir. Bu alanda yeni stratejik kararlar aldık. Baykal sisteminin, Transsibir'in taşıma kapasitesini genişletiyoruz. Limanların kapasitesini artırarak kömür madenciliği merkezlerinin verimliliğini ve güvenliğini arttırmak için çalışıyoruz. Ve tabii ki, enerji endüstrisi de dahil olmak üzere, kömürün taşınması ve tüketimi için çevre dostu teknolojilere özel önem göstereceğiz. Rusya'da termal üretimin büyük ölçekli yenilenmesine devam edeceğiz. Ülkenin elektrik şebekesi kompleksinde dijital çözümler sunacağız.” şeklinde konuştu.

Putin'den Trump'a: Aynaya bak

Putin'den Trump'a: Aynaya bak ViDEO

"DONALD AYNAYA BAKSIN"

Konuşmasından sonra Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Falih, OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo’nun da katıldığı forumda soruları cevaplayan Putin, kendisine yöneltilen soru üzerine Trump’ı sert bir şekilde eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarındaki artış için Rusya’yı suçlamasına karşılık veren Putin, “Helsinki’de ABD Başkanı ile bir görüşmemiz gerçekleşti. Eğer Trump artan petrol fiyatları ile ilgili suçlu aramak istiyorsa ona aynaya bakmasını söylerdim.” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

140
Batman'da şehit sayısı 7'ye yükseldi

Batman'da şehit sayısı 7'ye yükseldi

228
Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

18
Galatasaray taraftarı Belhanda'ya kızgın

Galatasaray taraftarı Belhanda'ya kızgın

41
FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri

58
Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyundu

Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyundu

123
Mardin'de kaçak elektrikle mücadele

Mardin'de kaçak elektrikle mücadele

205
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM