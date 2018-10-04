Putin'den Trump'a: Aynaya bak

2. Uluslararası Rusya Enerji Günleri Forumu Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşiyor. 6 Ekim'e kadar sürecek foruma dün Rusya Devlet Başkanı Putin de katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

"RUSYA ENERJİ KONUSUNDA LİDER ÜLKELERDEN BİRİ"

Putin; forumda Rusya'nın enerji sektöründe önemli bir konumda bulunduğunu belirterek, “Bilindiği gibi Rusya dünyada enerji konusunda lider ülkelerden biri. Özellikle, petrol, kömür, elektrik üretimi ve doğalgaz üretimi alanlarda lider ülkeyiz. Rusya petrol üretiminde istikrarı sağlamak ve sanayi sektöründe sürdürülebilirlik için üzerine düşen tüm görevleri yerine getiriyor ve petrol ihracatçısı ülkelerle diyaloğu sürdürmeye devam edecek.” dedi.

"BUZKIRAN FİLOSU OLUŞTURUYORUZ"

Artan gaz fiyatlarında da değinen Putin, Putin, “Hepimizin bildiği gibi dünyada sıvılaştırılmış gaz ticareti hacmi arttı. Son 10 yılda dünyada tüketim neredeyse 2 katına çıktı. Rusya, LNG piyasasının aktif katılımcısıdır. Yeni üretim ve yeni işleme tesisleri kuruyoruz. Örneğin Kuzey Denizi Rotasını da içerecek şekilde ulaşım altyapısının geliştirilmesi için stratejik planların uygulanması, Rus Arktik'teki gaz taşıyıcıları da dahil olmak üzere yıl boyunca gemi trafiğini organize etmeyi sağlayacak bir buzkıran filosu oluşturuyoruz.” dedi.

"DİJİTAL ÇÖZÜMLER SUNACAĞIZ"

Ayrıca Putin, "Dünyada bir başka enerji endüstrisi kömürdür. Birçok ülkenin kömür taleplerinin daha da fazla artacağını görüyoruz. Bu alan için Rusya’nın dinamik pazarda yer alması çok önemlidir. Bu alanda yeni stratejik kararlar aldık. Baykal sisteminin, Transsibir'in taşıma kapasitesini genişletiyoruz. Limanların kapasitesini artırarak kömür madenciliği merkezlerinin verimliliğini ve güvenliğini arttırmak için çalışıyoruz. Ve tabii ki, enerji endüstrisi de dahil olmak üzere, kömürün taşınması ve tüketimi için çevre dostu teknolojilere özel önem göstereceğiz. Rusya'da termal üretimin büyük ölçekli yenilenmesine devam edeceğiz. Ülkenin elektrik şebekesi kompleksinde dijital çözümler sunacağız.” şeklinde konuştu.

Putin'den Trump'a: Aynaya bak ViDEO

"DONALD AYNAYA BAKSIN"

Konuşmasından sonra Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Falih, OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo’nun da katıldığı forumda soruları cevaplayan Putin, kendisine yöneltilen soru üzerine Trump’ı sert bir şekilde eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarındaki artış için Rusya’yı suçlamasına karşılık veren Putin, “Helsinki’de ABD Başkanı ile bir görüşmemiz gerçekleşti. Eğer Trump artan petrol fiyatları ile ilgili suçlu aramak istiyorsa ona aynaya bakmasını söylerdim.” dedi.