Putin’in leoparı doğaya salındı

Geçtiğimiz kasım ayı ortasında Soçi’deki milli parktan kaçan “Victoria” isimli pars leoparı, Abhazya’nın Gudauta şehrindeki Lıhnı köyünde yakalanmıştı.

PUTİN SAHİPLENMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in türünü koruma altına aldırttığı leoparlardan biri olan Victoria isimli leopar, Putin tarafından sahiplenilmişti.

REHABİLİTASYON UYGULANDI

Moskova ve Soçi’den Abhazya’ya gelen uzmanlar tarafından incelenmiş ardından da Soçi’deki doğal yaşam alanında bulunan bakım merkezine götürülmüştü. Burada rehabilite edilen leopar üzerinde aynı zamanda DNA testleri yapılmıştı. Yapılan çalışmaların sonrasında rehabilitasyon sürecini başarıyla aşan leopar, yine Soçi’de bulanan milli parka bırakıldı.

GPS İLE TAKİP EDİLECEK

Kafkasya Doğa Merkezi, Victoria isimli leoparın doğaya bırakılma görüntülerini basına servis etti. Helikopter ile Kafkas Dağları'na götürülen leopar, kafesin yere bırakılmasından sonra kapağı açılarak doğaya salındı. Kafkas dağlarında yaşamını sürdürecek olan leopar, GPS ile uydu üzerinden takip edilmeye devam edilecek.