taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.529
USD
3,7882
EURO
4,5453
ALTIN
158,60
PETR
66,3100

Putin’in leoparı doğaya salındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koruma altına aldırdığı ve sahiplendiği leoparlardan biri olan “Victoria” isimli pars leoparı, bulunduktan sonra yeniden doğaya salındı.

İHA | 29.12.2017 - 17:54..
  1. Haberler
  2. Dünya

Geçtiğimiz kasım ayı ortasında Soçi’deki milli parktan kaçan “Victoria” isimli pars leoparı, Abhazya’nın Gudauta şehrindeki Lıhnı köyünde yakalanmıştı.

Putin’in leoparı doğaya salındı

PUTİN SAHİPLENMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in türünü koruma altına aldırttığı leoparlardan biri olan Victoria isimli leopar, Putin tarafından sahiplenilmişti.

Putin’in leoparı doğaya salındı

REHABİLİTASYON UYGULANDI

Moskova ve Soçi’den Abhazya’ya gelen uzmanlar tarafından incelenmiş ardından da Soçi’deki doğal yaşam alanında bulunan bakım merkezine götürülmüştü. Burada rehabilite edilen leopar üzerinde aynı zamanda DNA testleri yapılmıştı. Yapılan çalışmaların sonrasında rehabilitasyon sürecini başarıyla aşan leopar, yine Soçi’de bulanan milli parka bırakıldı.

Putin’in leoparı doğaya salındı

GPS İLE TAKİP EDİLECEK

Kafkasya Doğa Merkezi, Victoria isimli leoparın doğaya bırakılma görüntülerini basına servis etti. Helikopter ile Kafkas Dağları'na götürülen leopar, kafesin yere bırakılmasından sonra kapağı açılarak doğaya salındı. Kafkas dağlarında yaşamını sürdürecek olan leopar, GPS ile uydu üzerinden takip edilmeye devam edilecek.

Putin’in leoparı doğaya salındı

İlginizi Çekebilir
Boşnak lider: Bir üye bile karşıysa karar alamıyoruz
2017 yılında yaşanan gelişmeleri ve Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Boşnak lider İzetbegovic, iki ülkenin her zaman birbirinin yanında olduğunu söyledi.
Kudüs'te gerginlik devam ediyor
Cuma namazı sonrası Filistinlilerle İsrailli polisler yeniden çatıştı.
İspanyollar şikayetçi: Turist sayısı sınırlandırılsın
Yılda 76 milyon turiste ev sahipliği yapan İspanya’da halk, turist sayısına üst sınır getirilmesini istiyor.
Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi çalışmak istiyor
Kudüs direnişinin sembol ismi Fevzi el-Cuneydi, gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından çalışarak ihtiyaç sahibi ailesine destek olmak istiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

371
Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

23
Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

112
Apple müşterilerinden özür diledi

Apple müşterilerinden özür diledi

153
Suudi Arabistan'ın Mekke için yeni imar düzenlemesi planı

Suudi Arabistan'ın Mekke için yeni imar düzenlemesi planı

125
Asgari ücret pazarlığı devam ediyor

Asgari ücret pazarlığı devam ediyor

331
Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM