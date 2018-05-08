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Putin'in yerli limuzini

Rusya Devlet Başkanı Putin, 4. dönemi için yemin törenine muhteşem özelliklere sahip yerli limuziniyle gitti.

RUPTLY | 08.05.2018 - 08:11..
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6 yıl daha devlet başkanı seçilerek 4. dönemine giren Putin, artık yeni dönemde kendi limuzinini kullanıyor. Rus liderin aracı birçok önemli özelliğe sahip.

TANKSAVAR FÜZESİNE DAYANIKLI

Putin'in üretim sürecini yakın takip ederek bizzat dahil olduğu araç, tanksavar füzelerine dayanaklı. Mercedes-Benz S-Serisi ile Rolls-Royce Phantom karışımı bir görüntüsü olan bu limuzin, "Korthez" kod adına sahip. Ancak limuzinin teknik özellikleri resmi olarak açıklanmadı.

Ancak aracın nükleer silahları kontrol etme imkanı bulunuyor. Putin aracıyla yolculuk ederken kırmızı düğmeyi kullanabilir.

Putin'in yerli limuzini

Putin'in yerli limuzini ViDEO

ZENGİN RUS VATANDAŞLARINA SATILACAK

Rusya bu limuzinin geliştirilmesini bir başlangıç olarak görüyor. Bu limuzinin çeşitli varyasyonlarından 5.000 adet üretileceği ve Rus Hükûmeti’nin kullanımına sunulacağı da açıklanıyor. Birkaç adedinin ultra-zengin Rus vatandaşlarına satılacağı da gelen bilgiler arasında.

Putin'in yerli limuzini

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