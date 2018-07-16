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Radyatör suyu içerek kurtuldu

ABD'nin California eyaletinde, aracıyla uçurumun kenarına yuvarlanan bir kadın, aracının radyatör suyunu içerek hayatta kalmayı başardı.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 09:52..
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En son 6 Temmuz'da bir benzin istasyonunda görülen Angela Hernandez, cuma akşamı Big Sur bölgesinde yürüyüşçüler tarafından 200 metrelik bir uçurumun kenarına bulundu.

HAYVANDAN KAÇMAK İSTERKEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Hernandez, bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, yolda bir hayvandan kaçmak isterken uçurumun kenarına yuvarlandığını söyledi.

Radyatör suyu içerek kurtuldu

ARABASININ RADYATÖRÜNDEKİ SUYU İÇTİ

Kaybolduğu gün kız kardeşi Isabel'i ziyaret etmek için Oregon'dan Güney California'ya yola çıktığını ifade eden Hernandez, arabasının radyatöründeki suyu içerek hayatta kalabilmeyi başardığını söyledi.

Radyatör suyu içerek kurtuldu

Omzundan yaralanan genç kadının helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Monterey ilçesi Şerif Ofisi sözcüsü John Thornburg yaptığı açıklamada, genç kadının okyanus suyuna düşmediği için şanslı olduğunu söyledi.

Radyatör suyu içerek kurtuldu

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