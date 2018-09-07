taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.37945
Euro
7.38455
Altın
1197.045
Borsa
93274.15

Rafet El Roman'ın kızı sevgili yaptı

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, kayınpeder oluyor.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 11:11..
  1. Haberler
  2. Magazin

Eski manken Tuğba Altıntop ile Rafet El Roman'ın büyük kızları Su El Roman, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Yunan sevgilisi Alexander Georgakopoulos'la okulu bitince evlenecek.

Rafet El Roman'ın kızı sevgili yaptı

OKUL BİTER BİTMEZ GELİN OLACAK

Almanya'da tanışıp sevgili olan Su El Roman ve Alexander Georgakopoulos çifti yakın çevresine evliliği çok istediklerini ama bunun için öncelikle Su El Roman'ın Londra ve Amerika'da aldığı müzik eğitimlerinin bitmesini beklediklerini söyledikleri konuşuluyor. Alexander sevgilisi yurt dışında eğitim alırken sık sık yanına gidiyor ve çift tatillere de bereber çıkıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

110
IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

182
Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

286
Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

313
Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

231
Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

256
Başkan Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz

Başkan Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz

185
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM