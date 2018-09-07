Rafet El Roman'ın kızı sevgili yaptı

Eski manken Tuğba Altıntop ile Rafet El Roman'ın büyük kızları Su El Roman, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Yunan sevgilisi Alexander Georgakopoulos'la okulu bitince evlenecek.

OKUL BİTER BİTMEZ GELİN OLACAK

Almanya'da tanışıp sevgili olan Su El Roman ve Alexander Georgakopoulos çifti yakın çevresine evliliği çok istediklerini ama bunun için öncelikle Su El Roman'ın Londra ve Amerika'da aldığı müzik eğitimlerinin bitmesini beklediklerini söyledikleri konuşuluyor. Alexander sevgilisi yurt dışında eğitim alırken sık sık yanına gidiyor ve çift tatillere de bereber çıkıyor.