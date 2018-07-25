Rafet El Roman yeni sevgilisiyle tatilde

Bodrum'da tatil yapan 49 yaşındaki Rafet El Roman, yeni sevgilisi Derya Ürkmez ile kameralara yakalandı.

"YAŞITIM BİR KADINA AŞIK OLMAK İSTİYORUM"

Daha önce bir röportajında “Yaşıtım bir kadına aşık olmak istiyorum” diyen şarkıcının, gönlünü kaptırdığı Derya Ürkmez, 20 yaşında ve Almanya'da yaşıyor.

Rafet El Roman - Derya Ürkmez - Bağışla beni ViDEO

'RAFET ABİM'

Ayrıca şarkıcı olan Ürkmez'in haziran ayında Rafet El Roman ile birlikte stüdyoya girdiği ve “Rafet abim ile çok güzel bir şarkı yaptık, çalışmalarımız devam ediyor.” dediği öğrenildi.

Rafet El Roman'ın ilk eşi Tuğba Altıntop’tan olan kızları Su 20, Şevval 18 yaşında.