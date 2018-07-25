taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.540
USD
4,8615
EURO
5,6888
ALTIN
191,87
PETR
74,1400

Rafet El Roman yeni sevgilisiyle tatilde

Çapkınlığıyla akıllara kazınan Rafet El Roman'ın, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Derya Ürkmez, 20 yaşında çıktı.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 10:12..
  1. Haberler
  2. Magazin

Bodrum'da tatil yapan 49 yaşındaki Rafet El Roman, yeni sevgilisi Derya Ürkmez ile kameralara yakalandı.

Rafet El Roman yeni sevgilisiyle tatilde

"YAŞITIM BİR KADINA AŞIK OLMAK İSTİYORUM"

Daha önce bir röportajında “Yaşıtım bir kadına aşık olmak istiyorum” diyen şarkıcının, gönlünü kaptırdığı Derya Ürkmez, 20 yaşında ve Almanya'da yaşıyor.

Rafet El Roman yeni sevgilisiyle tatilde

Rafet El Roman - Derya Ürkmez - Bağışla beni ViDEO

'RAFET ABİM'

Ayrıca şarkıcı olan Ürkmez'in haziran ayında Rafet El Roman ile birlikte stüdyoya girdiği ve “Rafet abim ile çok güzel bir şarkı yaptık, çalışmalarımız devam ediyor.” dediği öğrenildi.

Rafet El Roman'ın ilk eşi Tuğba Altıntop’tan olan kızları Su 20, Şevval 18 yaşında.

Rafet El Roman yeni sevgilisiyle tatilde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayıp Evrim'in babasından çelişkili ifadeler

Kayıp Evrim'in babasından çelişkili ifadeler

81
Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

120
Hülya Avşar'dan başarısız Do the shiggy denemesi

Hülya Avşar'dan başarısız Do the shiggy denemesi

98
İletişim ve Strateji Başkanlıklarına atama yapıldı

İletişim ve Strateji Başkanlıklarına atama yapıldı

39
Alpay Özalan HDP'lilere geçit vermedi

Alpay Özalan HDP'lilere geçit vermedi

199
Türkiye'den ABD'nin yüzsüzlüğüne cevap

Türkiye'den ABD'nin yüzsüzlüğüne cevap

26
Arda Turan eşiyle tatilde görüntülendi

Arda Turan eşiyle tatilde görüntülendi

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM