Rahip Brunson'a tahliye yok

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Kobra yılanının ısırdığı Aref o anları anlattı

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Bu nasıl plaj: Meksika Marieta

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1 Balıkesir'de bir adam iki komşusunu vurup intihar etti Balıkesir’in İvrindi ilçesinde iki komşusunu vuran adam, ardından intihar etti. Yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

2 Karıncaların gözlerden uzakta yaşamı Dünya üzerinde yaşayan en kalabalık nüfusa sahip ve en çalışkan böceklerden karıncalar, Van’da gün batımı saatlerinde oluşan kızıllıkla çiçekli bitkilerin üzerinde güzel görüntüler oluşturdu.

3 Kitap okurken gözlerimiz yorulmasın diye 4 ipucu Ruhumuzu dinlendiren kitap okuma etkinliği, gözlerimizi yormasın. İşte bunun için 4 ipucu…

4 Botox ile migrene son Migren bugün pek çok insanın muzdarip olduğu önemli sağlık sorunların başında geliyor.

5 Muş'ta bir evde 150 bin lira istimlak parası yandı Muş'un Akpınar köyünde müstakil bir evde çıkan yangında istimlak parası olduğu söylenen 150 bin Türk lirası da eşyalarla birlikte yandı.

6 Girmawit Gebrzihair bronz madalya kazandı 16 yaşında olduğunu iddia eden Girmawit Gebrzihair, Finlandiya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.