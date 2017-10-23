Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan ve koalisyon güçleri adı altında ABD'nin desteği ile bölgede hain planlar yapan YPG içlerinde yabancı asker barındırıyor. ABD'lilerin çoğunlukla gündeme geldiği terör oluşunda bulunan bir Kanadalı Rakka'nın ele geçirilmesinin ardından terörist lideri Apo'ya güzellemeler yaptı.

"BARIŞIN SAVUNUCUSU"

Hazan Kobani isimli Kanadalı terörist Rakka'nın "sözde" kurtarılışının ardından çekilen bir videoda terörist başıAbdullah Öcalan'ın özgürlük, barış ve demokrasi adına çok önemli bir kişi olduğunu belirtti. Kobani Apo'nun 18 yıldır hapiste sadece fikirleri yüzünden tutulduğunu söylerken ABD'nin de onun özgürlüğü konusunda bir şeyler yapması gerektiğini beyan etti.

Rakka'da Kanadalı teröristin Apo sevgisi VİDEO

KANADALI TERÖRİSTTEN PİŞKİN SÖZLER

Kobani'nin sözleri bununla da sınırlı kalmadı.

YPG'nin Ortadoğu'da DEAŞ karşısında büyük bir güç olduğunu belirten Kanadalı terörist, Apo'nun kitapları ve savunduğu düşünceler de YPG'nin en önemli motivasyon kaynakları olduğunu söyledi. Terörist başı'nın fikirleri sayesnde Rakka'nın "özgürleştirildiğini" belirten Kanadalı Kobani, apo'ya adeta teşekür etti.

YPG'NİN YABANCI "ASKERLERİ"

Suriye'de faaliyet gösteren ve direkt olarak PKK'nın kolu olan YPG içerisinde çok sayıda yabancı terörist barındırıyor. Bu zamana kadar fikri olarak destek verdiği belirtilen çok sayıda Avrupalı, Amerikalı, Asyalı terörist YPG'ye katıldığı ortaya çıkartılırken , ABD'nin de direkt devlet nezdinde asker ve mühimmat desteği verdiği görülmüştü.