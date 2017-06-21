11 ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesiyle, her yıl tekrarlanan tartışma gündeme geliyor: Ramazan Bayramı mı, Şeker Bayramı mı...

Konuyla ilgili çeşitli araştırmalar yapan profesörler, insanları aydınlatmaya çalıştı. Ancak insanların kafalarındaki soru işaretleri bir türlü istenen şekilde cevaplanamadı.

Türkiye'de bu bayrama; bazıları Ramazan Bayramı, bazıları da Şeker Bayramı diyor.

FITR BAYRAMI

Arap Yarımadasında ise Fıtr Bayramı deniyor. Yani Yemek Bayramı diyorlar...

Bunun sebebi de, Ramazan ayında insanların yemekten uzak kalması olarak gösteriliyor.

Bazı hadislere göre ise; Ramazan Bayramı'nın adı "İydü'l-fıtr"dir.

Fıtr; oruç açmak, iftar yapmak ya da yemek yemek anlamına geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI

Türkiye'de Ramazan Bayramı nedeni denmesinin sebebi, bayramın 11 ayın sultanı Ramazan ayının sonunda olmasından kaynaklanıyor.

ŞEKER BAYRAMI

Bayramda şeker dağıtılıyor olması, bayrama Şeker Bayramı denmesine de neden oldu.

MANEVİ KIYMET YOK

Bazı kanaat önderlerine göre; Şeker Bayramı denmesinde bir sakınca görülmüyor ancak; Ramazan Bayramı denmesi öneriliyor.

Şeker Bayramı denmesinde manevi kıymet göremeyen kanaat önderleri; Ramazan Bayramı denmesiyle, bayramın manevi ve dini anlamıyla bütünleşmesinin sağladığını savunuyor.