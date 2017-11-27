taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.241
USD
3,9143
EURO
4,6730
ALTIN
162,86
PETR
63,6100

Ramazan Kadirov istifa sinyali verdi

Çeçenistan lideri ramazan Kadirov en büyük hayalnin istifa etmek olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 14:24..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqwe

Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, verdiği röportajda hayalinin istifa etmek olduğunu çünkü bölgeye liderlik etme sorumluluğunu çok ağır bulduğunu söyledi.

BENİM GİBİ BİRİNE ARTIK İHTİYAÇ YOK

Çeçen lider verdiği röportajda " Sanırım zaman geldi. Daha önce benim gibi savaşçı, düzeni sağlayacak birine ihtiyaç vardı. Fakat bugün toplumumuz gerekli düzene sahip. Bu, her şeyden önce biz Rus vatandaşları olarak tanınmamız gerçeğiyle ortaya çıkıyor " dedi.

2004'TEN BERİ LİDER

Ramazan Kadirov, babası Ahmet Kadirov'un 2004'te suikasta uğramasının ardından Çeçen siyasetinde güç kazanmış ve 2007 yılında Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan bölgesinin başkanlık koltuğuna oturmuştu.

İlginizi Çekebilir
Türkiye'ye karşı açılmak istenen yeni cephe: Mısır
Avrupa ve Amerika'da Türkiye'ye karşı başlatılan karalama kampanyası Mısır üzerinden Orta Doğu'ya da sıçratılmaya çalışılıyor.
Irak Cumhurbaşkanı Masum gerilimin ardından Kerkük'te
Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, referandum krizinin ardından ilk kez önceden IKBY'ye bağlı olan Kerkük'e ziyaret gerçekleştirdi.
Yunanistan'daki selde ölenlerin sayısı yükseldi
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen selde ölenlerin sayısı 22'ye çıktı.
Prens Harry ve Meghan Markle evleniyor
6 aydır herkesten gizli aşk yaşayan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, 2018 yılında dünya evine girecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Peskov- Erdoğan arasındaki ilginç diyalog

Peskov- Erdoğan arasındaki ilginç diyalog

69
İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

184
Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

Ankara'da dinozor heykeli kaldırıldı

201
Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

305
Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

30
Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

98
Cam filmi cezalarıyla ilgili af olmayacak

Cam filmi cezalarıyla ilgili af olmayacak

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM