Ramazan Kadirov istifa sinyali verdi

Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, verdiği röportajda hayalinin istifa etmek olduğunu çünkü bölgeye liderlik etme sorumluluğunu çok ağır bulduğunu söyledi.

BENİM GİBİ BİRİNE ARTIK İHTİYAÇ YOK

Çeçen lider verdiği röportajda " Sanırım zaman geldi. Daha önce benim gibi savaşçı, düzeni sağlayacak birine ihtiyaç vardı. Fakat bugün toplumumuz gerekli düzene sahip. Bu, her şeyden önce biz Rus vatandaşları olarak tanınmamız gerçeğiyle ortaya çıkıyor " dedi.

2004'TEN BERİ LİDER

Ramazan Kadirov, babası Ahmet Kadirov'un 2004'te suikasta uğramasının ardından Çeçen siyasetinde güç kazanmış ve 2007 yılında Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan bölgesinin başkanlık koltuğuna oturmuştu.