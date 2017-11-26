Recep Akdağ'dan Alevi kapılarının işaretlenmesine tepki

Malatya'da çoğunlukla Alevilerin yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılmıştı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Hakan Çelik'in CNN TÜRK'te sunduğu Hafta Sonu programına katılan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, konuyla ilgili "Böyle bir şey asla kabul edilemez" diyerek, savcıların gerekli işlemleri başlattığını açıkladı.

"KÜRT İLE TÜRK'ÜN, SÜNNİ İLE ALEVİ'NİN ARASINDA SORUN YOK"

Akdağ şöyle konuştu; "Bu hangi ahlaksızlık veya provakatif yaklaşım neticesinde yapılıyor bence bu bilgi yok. Emniyetimiz, savcılarımız bu meselenin üstüne gidecektir. Allah’a binlerce defa şükürler olsun, Kürt ile Türk’ün arasında, Sünni ile Alevi arasında halk olarak hiçbir sorun yok.

"BU İNSANA ZULÜMDÜR"

Biz Erzurum’da yaşadık senelerce, komşuluklarımız oldu. Ve gerçekten samimi komşuluklardı. Dolayısıyla elbette böyle bir durum asla kabul edilemez. İlgili savcılıklar bu işin peşini mutlaka takip etmeliler, gerekeni yapmalılar. Bu insana zulümdür. Bizi birbirimizden ayıramazlar. İnsanlar şu mezhebe ya da bu mezhebe kendilerini bağımlı hissedebilirler. Bu onların en tabii insanlık hakkıdır."





UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE: ATIK SULAR İZLENECEK

Akdağ uyuşturucu ile nasıl mücadele ettiklerini anlattı. Akdağ, atık sulardan uyuşturucu analizi yapacaklarını anlattı. İlk olarak Adana'da yapıldığını söyleyen Akdağ, diğer illerde de bu analizin yapılacağını ve hangi bölgelerde uyuşturucunun kullanıldığını bu şekilde tespit edileceğini açıkladı.

"SİGARA KULLANIM ORANI YÜZDE 30'A ÇIKTI"

Recep Akdağ, "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu" kurmak üzere olduklarını, bunun altında "uyuşturucu", "sigara", "alkol" ve "teknoloji" bağımlılığıyla mücadele grupları oluşturacaklarını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, sigara kullanım oranının alınan tedbirlerle yüzde 32'lerden 27'lere düştüğünü ancak yeniden 30'a çıktığını belirterek, "Alınan tedbirlerle daha da inecek. Kontrol etmek zorundayız" dedi.