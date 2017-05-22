taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5759
EURO
4,0026
ALTIN
144,01
PETR
54,0100

Recep Tayyip Erdoğan hayranı Boşnak Vekil

Kosova'da Boşnak partisinin milletvekili olan Duda Balye; "Erdoğan, Türkiye'ye ve Avrupa'ya liderin nasıl olması gerektiğini gösterdi" dedi.

22.05.2017 - 08:02
  1. Haberler
  2. Dünya
Recep Tayyip Erdoğan hayranı Boşnak Vekil

Kosova Meclisi'nde yaptığı her açıklama Kosova basınında gündem olan ve güzelliğiyle de kamuoyunda dikkat çeken Boşnak Milletvekili Balye, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kosovalı Boşnakların yanında olduğunu söyledi.

11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken genel seçim öncesi DHA'ya konuşan Balye, Boşnak halkı olarak seçimlere 5 Boşnak partisiyle yaptıkları ortak koalisyonla katılacaklarını söyledi. Kosova Meclisi'nde Boşnaz azınlığı olarak ayrılmış 3 sandalyeleri olduğunu söyleyen Balye, seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inandığını aktardı.

Recep Tayyip Erdoğan hayranı Boşnak Vekil

"TÜRKİYE MADDİ-MANEVİ YANIMIZDA"

"Türkiye'nin Boşnaklara yönelik gücü ve desteği her zaman vardı ve her geçen gün daha da güçlenmekte" diyen Balye: 'Biz Boşnakların Türkiye Cumhuriyetiyle çok sıkı ilişkilerimiz var. Biz Boşnaklar geçimimizi tarımla sağlıyoruz ve Türkiye bu konuda bizlere çok büyük destekler sunmaktadır. Boşnak Bakanımız Rasim Demiri de Türkiye ile çok sıkı dostluk içerisindedir. Başta Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi olmak üzere bizlere her zaman sahip çıkmaktadırlar. Maddi ve manevi her türlü desteği Türkiye Cumhuriyeti'nden görmekteyiz. Biz Boşnak halkı olarak gerek 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, gerekse de 28 Kasım'da Prizren'deki Türk Başkonsolosluğu'na yapılan molotoflu saldırı sırasında her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduk," ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan hayranı Boşnak Vekil

"BOŞNAKLARIN ERDOĞAN'A BÜYÜK SAYGISI VAR"

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yapılan diktatör benzetmesi bence çok yanlış" diyen Balye: "Recep Tayyip Erdoğan bence çok büyük bir lider. Ve biz Boşnakların kendilerine çok büyük saygısı var. Mesela benim FETÖ'ye bağlı Kosova'daki okullarında 3 çocuğum eğitim görüyordu, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çocuklarımı o okullardan alıp devlet okullarına kaydını yaptırdım. Erdoğan çok disiplinli ve çok büyük bir lider. Bu hem Türkiye için, hem Avrupa için hem de dünya için büyük bir liderin nasıl olması gerektiği örneğidir. Kendisinin yürütmüş olduğu politikayla çok beğeniyorum ve benim de kendisine çok büyük bir saygım var' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan hayranı Boşnak Vekil

 

 

 



















İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

20
Deniz Akkaya saldırıya uğradı

Deniz Akkaya saldırıya uğradı

6
Eylem Toraman: Nikahsız doğurmak istemedim

Eylem Toraman: Nikahsız doğurmak istemedim

9
İsrail'den Trump için füze geçirmez oda

İsrail'den Trump için füze geçirmez oda

26
İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

97
AK Parti'de MKYK değişikliği sonrası son durum

AK Parti'de MKYK değişikliği sonrası son durum

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM