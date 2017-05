Recep Tayyip Erdoğan hayranı Boşnak Vekil

Kosova Meclisi'nde yaptığı her açıklama Kosova basınında gündem olan ve güzelliğiyle de kamuoyunda dikkat çeken Boşnak Milletvekili Balye, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kosovalı Boşnakların yanında olduğunu söyledi.

11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken genel seçim öncesi DHA'ya konuşan Balye, Boşnak halkı olarak seçimlere 5 Boşnak partisiyle yaptıkları ortak koalisyonla katılacaklarını söyledi. Kosova Meclisi'nde Boşnaz azınlığı olarak ayrılmış 3 sandalyeleri olduğunu söyleyen Balye, seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inandığını aktardı.

"TÜRKİYE MADDİ-MANEVİ YANIMIZDA"

"Türkiye'nin Boşnaklara yönelik gücü ve desteği her zaman vardı ve her geçen gün daha da güçlenmekte" diyen Balye: 'Biz Boşnakların Türkiye Cumhuriyetiyle çok sıkı ilişkilerimiz var. Biz Boşnaklar geçimimizi tarımla sağlıyoruz ve Türkiye bu konuda bizlere çok büyük destekler sunmaktadır. Boşnak Bakanımız Rasim Demiri de Türkiye ile çok sıkı dostluk içerisindedir. Başta Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi olmak üzere bizlere her zaman sahip çıkmaktadırlar. Maddi ve manevi her türlü desteği Türkiye Cumhuriyeti'nden görmekteyiz. Biz Boşnak halkı olarak gerek 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, gerekse de 28 Kasım'da Prizren'deki Türk Başkonsolosluğu'na yapılan molotoflu saldırı sırasında her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduk," ifadelerini kullandı.

"BOŞNAKLARIN ERDOĞAN'A BÜYÜK SAYGISI VAR"

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yapılan diktatör benzetmesi bence çok yanlış" diyen Balye: "Recep Tayyip Erdoğan bence çok büyük bir lider. Ve biz Boşnakların kendilerine çok büyük saygısı var. Mesela benim FETÖ'ye bağlı Kosova'daki okullarında 3 çocuğum eğitim görüyordu, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çocuklarımı o okullardan alıp devlet okullarına kaydını yaptırdım. Erdoğan çok disiplinli ve çok büyük bir lider. Bu hem Türkiye için, hem Avrupa için hem de dünya için büyük bir liderin nasıl olması gerektiği örneğidir. Kendisinin yürütmüş olduğu politikayla çok beğeniyorum ve benim de kendisine çok büyük bir saygım var' dedi.