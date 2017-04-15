Referandum anketlerinde son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

'Hayır' blokunda olanların önemli bir kampanya sürdüremediklerini gördüğünü kaydeden Erdoğan, anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinde ilk kez oran açıkladı.

"HEMEN HEMEN OLUMSUZU HİÇ YOK"

Halk oylaması anketleri hakkında Erdoğan, "Şu an itibarıyla tüm araştırma gruplarından bize gelenler, hepsi de hemen hemen olumsuzu hiç yok, hepsi 'evet' istikametinde. Ama bakıyorsunuz aralarında birer, ikişer, üçer puan var. Bunların içerisinde açık ara olanlar da var. Pazar günü öyle zannediyorum ki, çok çok farklı bir netice de 'evet' lehinde gelebilir. 'Evet' lehinde çıkacak olan bu netice, milli iradenin bu yeni yönetim sistemini ne denli benimsediğini de ortaya koyacaktır. Oran, 55'in altında gösterenler de var, 55-60 aralığında gösterenler de var." dedi.