Referandum için oy verme işlemleri başladı

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin geliş katında 6, gidiş katında 6 olmak üzere 12 sandıkta yurt dışında yaşayan vatandaşlar oy kullanabilecek.

24 SAAY OY KULLANILABİLİR

Tatil günleri de dahil günde 24 saat boyunca Dış Hatlar Terminali geliş katı yolcu karşılama-uğurlama bölgesi ile gidiş katında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

GÜMRÜK KAPILARINA DA SANDIKLAR KURULDU

Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sayfasında 6 karayolu gümrük kapısı, 18 havayolu gümrük kapısı ve 7 liman gümrük kapısı olmak üzere toplam 31 gümrük kapısında sandık kurulacağı belirtildi.

Atatürk Havalimanı'nda oy kullanma işlemi başladı VİDEO