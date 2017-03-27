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Referandum için oy verme işlemleri başladı

Atatürk Havalimanı'nda yurt dışında yaşayan vatandaşlar için kurulan sandıklarda referandum için ilk oylar atıldı.

27.03.2017 - 08:29
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Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin geliş katında 6, gidiş katında 6 olmak üzere 12 sandıkta yurt dışında yaşayan vatandaşlar oy kullanabilecek.

24 SAAY OY KULLANILABİLİR

Tatil günleri de dahil günde 24 saat boyunca Dış Hatlar Terminali geliş katı yolcu karşılama-uğurlama bölgesi ile gidiş katında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

GÜMRÜK KAPILARINA DA SANDIKLAR KURULDU

Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sayfasında 6 karayolu gümrük kapısı, 18 havayolu gümrük kapısı ve 7 liman gümrük kapısı olmak üzere toplam 31 gümrük kapısında sandık kurulacağı belirtildi.

Atatürk Havalimanı'nda oy kullanma işlemi başladı VİDEO

Referandum için oy verme işlemleri başladı

Referandum için oy verme işlemleri başladı

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