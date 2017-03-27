Referandum için oy verme işlemleri başladı

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin geliş katında 6, gidiş katında 6 olmak üzere 12 sandıkta yurt dışında yaşayan vatandaşlar oy kullanabilecek.
24 SAAY OY KULLANILABİLİR
Tatil günleri de dahil günde 24 saat boyunca Dış Hatlar Terminali geliş katı yolcu karşılama-uğurlama bölgesi ile gidiş katında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.
GÜMRÜK KAPILARINA DA SANDIKLAR KURULDU
Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sayfasında 6 karayolu gümrük kapısı, 18 havayolu gümrük kapısı ve 7 liman gümrük kapısı olmak üzere toplam 31 gümrük kapısında sandık kurulacağı belirtildi.
Atatürk Havalimanı'nda oy kullanma işlemi başladı VİDEO