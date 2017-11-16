Çin'de restoranda yemek yiyen bir çift hiç beklemedikleri bir olay yaşadı. Genç kadın, yaşanan olayda neredeyse canından oluyordu.

BİR ANDA ALEV ALDI

Barbekü servis etmek için masanın yanına gelen elemanın elinde bulunan 'hazır isli sıvı' bir anda alev aldı. Alevler masada oturan kadının üzerine sıçradı.

Restoranda alevler içinde kalan kadın- İZLE



ALEVLER İÇİNDEKİ KADIN KURTARILDI

Eşi, kadını kurtarmak için elinde bir bezle geri geldi. Uzun uğraşlar sonucu alevler içindeki kadın kurtarıldı.

HAZIR İSLİ SIVI NEDİR?

'Hazır isli sıvı', etin daha yoğun bir is tadına sahip olmasına katkı sağlar.