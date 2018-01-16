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Rex Tillerson ve Neçirvan Barzani görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, IKBY Başbakanı Barzani'yi telefonla aradı. Barzani Tillerson'a teşekkür edip üçlü ortak mekanizma çerçevesinde çalışılmasını talep etti.

AA | 16.01.2018 - 16:11..
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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'ye "Erbil-Bağdat arasındaki diyalog görüşmelerine destek verdiğini" söyledi.

ABD: YAPICI GÖRÜŞMELERDEN MEMNUNUZ

Başbakan Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Tillerson'un telefonla aradığı Barzani'ye Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü için taraflar arasındaki yapıcı görüşmelerin başlamasından memnuniyet duyduğunu ilettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un taraflar arasındaki diyalog görüşmelerine destek vermeye hazır olduklarını söylediği kaydedildi.

ÜÇLÜ ORTAK MEKANİZMA TALEBİ

Açıklamada, IKBY'ye verdiği desteklerden dolayı Tillerson'a teşekkür eden Barzani'nin ise bölgede şiddetin patlak vermesi riskinin olduğunu, bununla mücadele için Erbil-Bağdat-Washington arasında üçlü ortak bir mekanizma çerçevesinde çalışılmasını talep ettiği aktarıldı.

Barzani'nin ayrıca Bağdat ile sorunların çözülmesi için her zaman diyalog ve görüşmelere hazır olduklarını yinelediği belirtildi.

Erbil ve Bağdat arasındaki, havalimanları, sınır kapıları, gümrük, güvenlik ve petrol gibi sorunların çözülmesiyle Irak merkezi hükümetine teslimi konusunda önceki hafta ortak bir heyet kurulmuştu.

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