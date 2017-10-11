Reyhanlılı çocukların asker heyecanı

Suriye sınırındaki İdlib operasyonu hazırlıkları sürüyor. Türk ordusuna bağlı ağır zırhlı araçlar ve tanklar geçişlerini sürdürüyor. Bir yandan Reyhanlı üzerinden sınıra askeri yığınak yapılırken, diğer yandan da bölgenin güvenliği sağlanıyor.

Operasyon hazırlıkları sırasında geçiş yapan askerlere özellikle çocuklar ve bölge haklı büyük ilgi gösteriyor.

REYHANLILI ÇOCUKTAN ASKER SELAMI

Askeri konvoyun geçişi sırasında duygusal bir görüntü Reuters kamerasına yansıdı. Türk zırhlı birliklerinin Reyhanlının içinden geçerken, yolun kenarına dizilen Reyhanlılı çocuklar konvoya ve askerlere esas duruş ile asker selamı verdi.

ASKERLERE DESTEK GÖSTERİSLERİ

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında askeri hareketliliğin yaşandığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırında bulunan Oğulpınar Mahallesi’nde vatandaşlar da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek gösterisi düzenledi.

Türk bayrağını alan her yaştan vatandaş askerlerin geçişleri sırasında konvoylara eşlik etti, askere moral verdi. Küçük yaştaki çocuklar da askeri araçların peşinden Türk bayrakları ile koştu.