Reza Zarrab çalışanını falcıya gönderdi

ABD'de sanıkken tanık konumuna geçen Reza Zarrab'ın Türkiye’deki 3 çalışanı gözaltına alınırken, ABD’de tutukluyken yolladığı ve eliyle yazdığı talimatlar bulundu.

FAL BAKTIRMIŞ

Zarrab'ın çalışanı Sinem Arslan'ın evinde yapılan aramada bulunan notlardan birinin Zarrab ile ilgili olduğu anlaşılan falcı yorumları dikkat çekti. Arslan, Zarrab'ın isteği ile görüştüğü falcının sözlerini kendisinin not alarak ABD'ye gönderdiğini anlattı. Falcı, Zarrab ile ilgili “Klostrofobinin etkisiyle yanlış tercihler” ve “Hükümet sahip çıkmayabilir” gibi yorumlarda bulunduğu öğrenildi.

DUBAİ'YE KAÇIŞ

Zarrab, mailde açıkça yazamadığını belirterek kaleme aldığı notlarda Dubai'den vatandaşlık alıp alamayacağının araştırılmasını istiyor. Zarrab'a ülke değiştirmek yerine farklı isimlerle tutulmuş evlerde kalması öneriliyor.